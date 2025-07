Concrètement, Ligue 1+ proposera chaque journée de championnat huit matchs en direct, plus le match du samedi après-midi (toujours diffusé par beIN SPORTS), en différé disponible dès minuit. Une offre complète qui inclut également magazines et replays, accessible sur tous les décodeurs Orange, le site Orange.fr et l'application TV, pour ce qui est de l'opérateur historique.