On ne va pas dire qu'il s'agit du chant du cygne, non, mais DAZN tente le tout pour le tout pour gonfler sa base d'abonnés et faire de son service en France un service rentable. Le diffuseur de la Ligue 1 vient d'annoncer, ce lundi 13 janvier 2025, la pérennisation de son offre Unlimited à 19,99 euros, avec un hic néanmoins. En parallèle, la plateforme a officialisé une offre pour les moins de 26 ans à un très bas prix.