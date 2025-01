DAZN a finalement bien entendu les critiques. Le diffuseur a décidé de proposer une nouvelle offre au public pour la Ligue 1, qui est bien loin des prix pratiqués habituellement par la société.

En effet, à partir du vendredi 3 janvier, et durant un mois (jusqu'au 3 février), DAZN propose de payer un abonnement pour un paiement de 69 euros, et qui offrira l'accès à la chaîne jusqu'à la fin du mois de juillet. Or, 69 euros, divisé sur sept mois, cela revient à environ 9,85 euros par mois !