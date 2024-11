Certains abonnés à Amazon prime vidéo, plateforme qu'ici, chez Clubic, nous apprécions beaucoup, ont en effet reçu un mail les invitant à souscrire à la plateforme de streaming vidéo sportive à tarif préférentiel. Celle-ci est seulement valable du 6 au 10 novembre 2024 et permet d'accéder au service pour 14,99 euros pendant les huit premiers mois.

Doucement, mais sûrement, il devient possible de s'abonner à DAZN pour un prix plus abordable. À 14,99 euros par mois, on atteint enfin les mêmes tarifs pratiqués par Prime Video ces dernières années. Il existe bel et bien une période d'engagement de huit mois que l'on peut regretter, mais celle-ci a le mérite de s'arrêter à peu près en même temps que le championnat, alors que l'offre traditionnelle avec engagement d'un an oblige à payer pour rien quand la Ligue 1 s'arrête en été.

Après ces huit premiers mois, le prix de l'abonnement revient au tarif habituel sans engagement, à savoir 39,99 euros par mois, mais il est donc possible de résilier à ce moment-là.