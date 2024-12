DAZN a donc un an pour redresser la barre. Le média tente d'imposer sa patte pour séduire les téléspectateurs, notamment les jeunes, en invitant des humoristes et des rappeurs. Ses journalistes de terrain sont aussi invités à se montrer plus proches des joueurs et des entraîneurs. Mais ces tentatives ne parviennent pas à convaincre la cible prête à payer pour voir du football.

Par ailleurs, le piratage a explosé depuis que DAZN diffuse la Ligue 1. Entre un prix prohibitif au lancement et des programmes à la qualité contestée, la plateforme s'est attiré les foudres des fans de foot. Pour le Black Friday, l'abonnement DAZN est moins cher, mais de nombreux utilisateurs refusent désormais s'inscrire sur DAZN pour une question de principe.