Pour le dire autrement, 1 personne sur 2 a regardé le match illégalement via des services IPTV, souvent par le biais de Telegram, en obtenant les flux via des applications comme Kodi, ou simplement via des sites accessibles après une courte recherche sur le web. Plus globalement, cette étude établie sur des sondages déclaratifs met en avant le fait que 37 % des spectateurs de la Ligue 1 pour cette saison visionneraient le championnat via des services illicites. Autre fait marquant, 27 % de ces personnes n'auraient jamais recouru à ces plateformes IPTV auparavant, un chiffre qui montre bien le désintérêt de certains spectateurs vis-à-vis des offres de DAZN, et peut-être même un certain boycott puisque de nombreux amateurs de football appellent à se passer des services du diffuseur depuis le début de la saison.