Quand on regarde les recettes de l’industrie du musicale ça s’envole :

L’industrie du cinéma se remet à son niveau d’avant covid et les projections sont très positives :

Donc non personne n’est ruiné, bien au contraire…

Non, ce qui se passe c’est que Netflix est sorti, le pirate s’est effondré, puis il y a eu Amazon Prime Vidéo, Disney +, Pamaount + , Apple TV+ et j’en passe, qui cherchent chacun à avoir leurs exclus, le public ne va pas payer 5 ou 6 abonnements, le piratage a repris… puis avec toute cette concurrence et la perte d’abonnés les plateformes comme Amazon Prime ont ajouté des pubs pour être plus rentables et ont de nouveau perdu des abonnés.

Ils veulent le beurre et l’argent du beurre, alors que les services de streaming creusent leur propre tombe en voulant toujours plus d’argent et ils ne sont pas contents… pourtant l’industrie se porte très bien ce n’est pas les pirates le problème, c’est la quête sans fin de l’industrie audioviduelle de toujours gagner plus et de toujours trouver des prétextes.