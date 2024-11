Les statistiques de cette opération sont impressionnantes : on compte 1 006 suspects arrêtés, 134 089 infrastructures malveillantes démantelées et près de 193 millions de dollars de pertes financières identifiées. L'offensive concertée impliquait, en outre, 19 pays africains et ciblait des activités criminelles aussi variées que les ransomwares, les fraudes aux e-mails professionnels et les escroqueries en ligne.