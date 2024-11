Pour le moment, 41 personnes ont été arrêtées, et 65 autres font encore l’objet d’une enquête. Les serveurs et autres appareils saisis sont en cours d’analyse de manière à identifier clairement les données liées au hameçonnage et aux logiciels malveillants qu’ils contiennent. Objectif : intensifier la lutte contre les campagnes de phishing, dont les techniques de plus en plus sophistiquées font appel à l’intelligence artificielle générative pour rédiger des emails d'arnaques en plusieurs langues, plus convaincants et plus difficiles à détecter, mais aussi traquer les infostealers et faire obstacle aux ransomwares, en augmentation de 70% depuis 2023, tous secteurs d’activités confondus.