Opération MORPHEUS : Europol démantèle près de 600 serveurs liés au malware Cobalt Strike

C'est un coup de filet plutôt spectaculaire. Entre le 24 et le 28 juin derniers, une vaste opération coordonnée par Europol a permis de mettre hors d'état de nuire 590 des 690 adresses IP identifiées comme liées à des activités criminelles. L'opération, dirigée par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, a également pu compter sur la participation de forces de l'ordre de 27 pays, incluant l'Australie, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et les États-Unis, avec un soutien additionnel de pays comme la Bulgarie, la Finlande, le Japon, et la Corée du Sud.