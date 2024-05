Le célèbre hacker IntelBroker revendique avoir piraté Europol

Il semble qu'aucune organisation, si sensible et protégée soit-elle, ne résiste aux cyberpirates. Pas même Europol, dont le code source est pourtant classé « FOUO », pour For Official Use Only, ce qui montre l'extrême confidentialité et sensibilité des données.

On imagine que ces données, tout comme l'architecture du site, bénéficient des derniers outils et technologies de cyberprotection. Il n'empêche que l'attaque revendiquée par IntelBroker n'est pas la première que l'agence européenne de la police criminelle a subie. En effet, en 2016, un groupe de hackers a publié environ 700 pages de documents internes d'Europol sur le site web de partage de fichiers Mega. Ceux-ci contenaient des informations sur des enquêtes en cours, des opérations de lutte contre le terrorisme et d'autres activités sensibles.



Un an plus tard, en 2017, un autre groupe de hackers a divulgué des informations sur des enquêtes en cours menées par Europol, notamment des détails sur des opérations de lutte contre la cybercriminalité et le terrorisme. Ces informations ont été publiées sur le site Pastebin.

Enfin, en 2019, un groupe de pirates informatiques a publié des données volées provenant du système de gestion des cas d'Europol. Ces données comprenaient des informations sur des enquêtes criminelles, des suspects et des victimes.

IntelBroker signe donc la 4e attaque d'Europol en moins de 10 ans. Moins fréquemment, mais de façon tout aussi dérangeante, l'agence fait l'objet de tentatives de phishing. Des escrocs envoient de faux e-mails prétendant provenir d'Europol, accusant les destinataires de posséder de la pédopornographie ou d'être des cybercriminels. Ils demandent ensuite des paiements pour éviter la divulgation de ces accusations.