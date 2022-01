Europol se la joue NSA et stocke massivement les données personnelles sans rapport avec des enquêtes

Les données accumulées ces six dernières années portent sur plus de 250 000 suspects actuels ou passés de faits criminels ou terroristes, ainsi que toutes les personnes avec lesquelles ils étaient en contact. Et les dérives sont allées encore plus loin, puisque d'autres documents internes font état du développement par Europol, courant 2020, d'un outil porté par l'IA et le machine learning (apprentissage automatique), utilisant notamment la reconnaissance faciale. Les algorithmes ne seraient pas utilisés pour récupérer des données sensibles (santé, origine ethnique, orientation politique ou sexuelle etc.), mais Europol a bien avoué que ces données seraient traitées par ses outils, et que le traitement de ces données serait conforme au règlement, et donc aux missions d'Europol. Il se joue aussi, en coulisses, un jeu du chat et de la souris entre le contrôleur et l'agence. À ce jour, Europol aurait ralenti le mouvement sur ce programme d'apprentissage automatique. Mais une récente campagne de recrutements d'experts en développement de l'intelligence artificielle et de l'exploration de données inquiète sur la capacité d'Europol à aspirer puis à utiliser les informations collectées sur le long terme.