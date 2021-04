Données de connexion : le Conseil d'État soutient le principe de la conservation des métadonnées

Aujourd'hui, plusieurs décrets permettent en France d'obliger les opérateurs télécoms, les FAI et les hébergeurs de contenus à conserver « de façon généralisée et indifférenciée, pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation de l'ensemble de leurs utilisateurs ainsi que leurs données d'identité civile et certaines données relatives à leurs comptes et aux paiements qu'ils effectuent en ligne ».