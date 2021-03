Free demande l’annulation de la conservation généralisée des données de connexion au Conseil d'État

Pourtant, on aurait pu croire que la France ne pratiquait pas une telle rétention de données. Car un peu plus haut dans le code des postes et des communications électroniques, en son article L34-1, on voit que « les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic ». Mais cela se fait « sous réserve des dispositions III, IV, V et VI ». Et le troisième alinéa de l'article L34-1 renvoie justement à l'article R10-13 dont nous parlions en début d'article.