Squeak

Ce genre de lois cause plus de tort à des citoyens qui n’ont rien à se reprocher plutôt qu’à des criminels qui eux choisiront des moyens alternatifs pour communiquer. L’argument de la lutter contre la pédopornographie et le terrorisme a bon dos, appelons ça plutôt de la surveillance de masse qu’aimeraient bien certains gouvernements. Va-t-on aller vers certains gouvernements de dictature? Car aujourd’hui on sort cet argument, demain peut-être simplement le fait de discuter du programme politique d’un gouvernement car on est contre est passible de sanctions? Et qui sait, peut-être même on fera exploser le téléphone à distance.

Nous verrons bien, mais j’en reste persuadé que ça finira par arriver tôt ou tard.