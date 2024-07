Europol s'inquiète des entraves des technologies améliorant la confidentialité (les PET) et qui facilitent les attaques des hackers

Europol s'inquiète, car les PET dans le routage domestique rendent quasi impossible l'interception légale des communications de suspects utilisant des cartes SIM étrangères. Prenons un exemple : si un criminel britannique opère en Allemagne avec une carte SIM de son pays, la police allemande ne peut pas intercepter ses communications, même avec un mandat. Le chiffrement mis en place par l'opérateur britannique bloque l'accès aux données en clair.

Cette situation handicape sérieusement les enquêtes transfrontalières. Les autorités d'un pays ne peuvent plus surveiller les activités de suspects étrangers sur leur territoire, ni celles de leurs propres ressortissants utilisant des cartes SIM étrangères. Les criminels l'ont bien compris et exploitent cette faille pour échapper à la surveillance. On a de quoi s'interroger en matière de sécurité à quelques semaines des Jeux olympiques de Paris 2024. L'ANSSI avait déjà alerté sur les risques des cyberattaques pendant cette période, tandis que Mandiant Intelligence évoquait l'impact « démesuré » qu'elles pourraient avoir sur cette compétition.