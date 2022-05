Découvrez comment votre carte SIM pourrait protéger vos données des hackers

Les systèmes actuels reposant sur le mot de passe sont sensibles aux attaques par force brute lorsque les mots de passe choisis sont trop faibles. Et même si ceux-ci respectent les recommandations en vigueur, reste le problème de l'hameçonnage : les campagnes de phishing sont de plus en plus sophistiquées et l'utilisateur est amené à partager de lui-même ses identifiants avec des acteurs malveillants.

L'authentification à double facteur (2FA) s'est alors imposée comme un moyen fiable de protéger ses comptes en ligne. Cette méthode accroît largement la sécurité, mais reste faillible. Elle est de plus en plus visée par les pirates, qui parviennent à la détourner. D'après une étude de chercheurs à la Stony Brook University, plus de 1 200 kits de phishing permettant d'intercepter les codes 2FA sont disponibles en ligne.

Reste l'option des clés de sécurité physiques, mais elles sont trop chères et pas assez pratiques pour le grand public.