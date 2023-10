Après l’attaque d’Arras, Gérald Darmanin s’en prend (encore) aux messageries chiffrées

Cependant, permettre à l’État de surveiller à la volée le contenu des messageries chiffrées, même pour la plus noble des causes, pose de très nombreux problèmes techniques et éthiques. Une porte dérobée (qui permettrait de se faufiler dans le code d’une application) ne reste jamais secrète bien longtemps et en construire une pour le gouvernement, c’est l’assurance que des acteurs mal intentionnés pourront aussi s’en servir. Tim Cook, le patron d’Apple, le disait lui-même en 2020, « il n’existe pas de porte dérobée réservée aux gentils ».