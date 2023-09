Telegram préserve votre vie privée ? Faux, la police peut obtenir votre numéro de téléphone et votre IP

Cette révélation met en tout cas en lumière les enjeux croissants de la protection de la vie privée dans un environnement numérique de plus en plus surveillé, où les applications de messagerie sont devenues un terrain de jeu pour les autorités et les entreprises en quête de données sensibles. Et surtout, la crainte de dérive pour des opérations mineures ou futiles ne devrait être que plus forte, à l'heure où les médias sociaux sont de plus en plus régulés.