Telegram : les activités de cybercriminalité se multiplient, selon un rapport

Selon Tal Samra, analyste des cybermenaces chez Cyberint cité par Engadget, cet engouement s'explique de manière assez logique :

« [Le] service de messagerie cryptée [de Telegram] est de plus en plus populaire parmi les individus menant des activités frauduleuses et vendant des données volées… car il est plus pratique à utiliser que le Dark Web. En plus de cela, Telegram est également moins susceptible d'être surveillé par les autorités ».