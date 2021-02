Telegram étend les messages éphémères et offre un meilleur contrôle des liens d'invitation

Telegram annonce également des widgets pour Android et iOS. Sur l'OS mobile de Google, l'équipe explique que le rafraîchissement est effectué en temps réel et que le module peut être agrandi en pressant sur ce dernier pour obtenir davantage d'informations. En revanche sur iOS, le système impose plusieurs limites et les informations ne sont mises à jour que périodiquement.

Les liens d'invitation vers un groupe ou une chaîne peuvent avoir une validité limitée dans le temps ou plafonnée à un certain nombre de clics. L'éditeur d'une nouvelle application mobile peut par exemple vouloir limiter les testeurs à quelques dizaines et créer un lien. Notons d'ailleurs que ces liens d'invitation peuvent désormais générer automatiquement un code QR.

Les groupes de discussion sur Telegram permettent de rassembler 200 000 membres. Si cette limite est atteinte, ils peuvent alors se transformer en place de diffusion sans aucune limite imposée. Toutefois, seuls les administrateurs seront en mesure d'y publier des messages. De leur côté, les utilisateurs pourront communiquer par messages vocaux.

Parmi les autres nouveautés, notons une amélioration de l'outil d'importation des messages avec un classement par date pour les comptes Telegram récents ou ayant moins de 1 000 messages