Ransomware : l'éditeur Bitdefender met à disposition un outil de déchiffrement pour REvil

Spécialisée dans les solutions antivirus , la société roumaine Bitdefender est l'un des leaders mondiaux de la cybersécurité, et a récemment mis au point un outil destiné à décrypter les données encore bloquées par le ransomware REvil. Celui-ci avait fait des milliers de victimes jusqu'au 13 juillet dernier, date à laquelle l'infrastructure et les sites liés à REvil ont été désactivés, sans que d'autres informations fiables sur les raisons de cet événement ne soient encore identifiées.

En conséquence, les victimes qui n'avaient pas encore payé le rançon-logiciel pour récupérer les données piratées se sont retrouvées bloquées. Faute de pouvoir monnayer ces données, celles-ci étaient irrémédiablement bloquées par le virus. Dans cette optique, et de concert avec les autorités américaines chargées de l'enquête, toujours en cours, sur ce ransomware, Bitdefender a mis au point un outil de décryptage.

Les victimes peuvent désormais l'utiliser pour restaurer et récupérer les données perdues sans avoir à payer la somme demandée par le logiciel malveillant. Une aubaine, d'autant plus que, comme le précise Bitdefender sur son site Internet, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'enquête en cours soit terminée pour procéder à la récupération de ses données : « Les deux parties pensent qu'il est important de libérer le décrypteur universel avant la fin de l'enquête pour aider autant de victimes que possible », précise la firme.