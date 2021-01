Dans un premier temps, Holiseum définit avec son client un répertoire factice (avec de faux documents) qui va être stocké sur le réseau et sur certains postes. « Notre solution va ensuite simuler l’intrusion et la propagation en conditions réelles d’un ransomware sophistiqué (sous forme d’un exécutable ou une exploitation de vulnérabilité), mais inoffensif, qui va simuler le chiffrement de fichier et le déplacement latéral dans un réseau. Ce programme va pouvoir vérifier si l’antivirus et l’EDR (Endpoint Detection and Response) de l’entreprise réagissent », précise Renaud Lifchitz.

Cette stratégie « dry-run » permet de déterminer le niveau d’exposition aux ransomwares, en cartographiant l’étendue des actifs potentiellement compromis, de mesurer le temps mis pour infecter le réseau, de repérer les solutions qui auront bloqué le chiffrement ainsi que les chemins de propagation… LA solution contre les ransomwares ?