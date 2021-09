REvil, le groupe de pirates Ransomware-as-a-Service, se réveille après quelques mois de pause

Le 13 juillet, il était annoncé que l'infrastructure et les sites liés à REvil étaient désormais hors-ligne. Le groupe possédait notamment deux sites, l'un servant à publier les leaks récupérés lors de leurs attaques et l'autre servant aux victimes pour négocier et payer les rançons. Un peu plus d'une semaine après, Kaseya avait annoncé avoir reçu la clé de déchiffrement universelle de la part d'un « tiers de confiance », sans plus de précisions.