Ransomware : 70 millions de dollars en Bitcoin en échange d’un « décrypteur universel »

L’ampleur de l’attaque n’est pas totalement connue, mais l’incident a suscité de vives réactions. Joe Biden a demandé aux agences de renseignement d’enquêter sur le piratage qui a touché des centaines d’entreprises américaines.

Au cours du mois dernier, les responsables de la Maison-Blanche et d’autres instances ont fait montre d’une attitude plus sérieuse à l’égard des attaques par ransomware , notamment en préconisant une analyse plus poussée des réseaux de crypto-monnaies afin de retracer les paiements.