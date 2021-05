L'Irlande ne paiera pas la rançon liée au piratage informatique de son système de santé national

La cybercriminalité connaît un immense essor à cause de la pandémie de COVID-19, mais aussi de la digitalisation de nombreux secteurs en 2020. Les attaques au ransomware sont ainsi devenues bien plus courantes, avec des groupes désormais connus dans le domaine à l’instar de DarkSide, qui a récemment causé la mise à l’arrêt de l’un des plus importants oléoducs des États-Unis.