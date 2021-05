Le ransomware DarkSide suspecté d'être à l'origine de l'attaque de Colonial Pipeline

La société Colonia Pipeline, qui livre son carburant de Houston (Texas) au port de New York, en passant par la Louisiane, l'Alabama ou encore le Tennessee, a constaté être victime d'un ransomware le vendredi 7 mai. L'un des principaux opérateurs d'oléoducs des États-Unis a rapidement mis hors ligne certains systèmes critiques pour contenir la menace, avant de relancer une partie de son réseau ce dimanche. En ce début de semaine, les informations affluent et selon plusieurs experts cyber, l'attaque proviendrait du groupe DarkSide, aux activités tout à fait paradoxales. Au-delà de cette seule attaque, on peut aussi y voir un virage de la « grande cybercriminalité », qui sait plus que jamais où sont ses priorités.