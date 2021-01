L'augmentation des cas de Covid-19 fait exploser les cyberattaques contre les organismes de santé

Le pic des attaques informatiques contre les établissements et organismes de santé était situé en Europe centrale en novembre, avec une augmentation de 145 %. L'Asie de l'Est (+137 %) et l'Amérique latine suivent (112 %). On retrouve, plus loin, l'Europe et l'Amérique du Nord, avec des hausses de 67 % et 37 %.