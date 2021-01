WikiLeaks : Julian Assange ne sera pas extradé aux États-Unis

Assange, aujourd'hui âgé de 49 ans, est pour beaucoup devenu un symbole pour la liberté d'information. Accusé d'espionnage et de piratage de terminaux gouvernementaux, il avait échappé aux poursuites sous la présidence de Barack Obama (et la vice-présidence d'un certain Joe Biden, qui l'avait qualifié de « terroriste high-tech » il y a dix ans). Donald Trump, lui, a engagé des poursuites avec comme point d'orgue la demande d'extradition. En attendant, il est détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, à Londres.