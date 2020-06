Les charges américaines à l'encontre de Julian Assange se doublent de conspiration avec des pirates

Il ne s’agit pas à proprement parlé d’un acte d’accusation supplémentaire, mais d’une mise à jour de ceux déjà exprimés, comme l’a déclaré le ministère de la Justice américaine dans un communiqué : « Le nouvel acte d'accusation n'ajoute pas de chefs d'accusation à l'acte précédent de 18 chefs d'accusation rendu contre Assange en mai 2019 ».

Il s’agit donc plus d’une clarification des faits reprochés au fondateur de WikiLeaks en allant plus en profondeur et en ajoutant notamment des faits de complot et de recrutement de pirates issus des groupes Anonymous et LulzSec.

Le ministère de la Justice tente de faire entendre que les faits reprochés à Assange ne se limitent pas à la divulgation de documents, mais qu'ils s'étendent aussi à des actions de piratage, chose pour laquelle la protection de la presse gratuite ne peut être appliquée.