Si le nom d’Anonymous Sudan vous est familier, c’est notamment parce que ce groupe de hackers avait défrayé la chronique en France, en mars dernier, après avoir paralysé de nombreux services ministériels. La cyberattaque, d’une ampleur inédite, avait duré deux jours et mis hors ligne plusieurs plateformes gouvernementales via des attaques DDoS d’une intensité rare. Actifs depuis 2023, ces pirates, sans lien direct avec les Anonymous ni avec le Soudan, pro-Kremlin et intégrés au réseau Killnet, avaient aussi semé la pagaille un peu partout en Occident, prenant essentiellement pour cibles des infrastructures critiques, des réseaux d’entreprises et des agences gouvernementales.