ChatGPT, victime d'une attaque informatique revendiquée par un groupe qui aime enquiquiner de grandes entreprises ?

Plus tôt dans l'année, au mois de mars, OpenAI avait reconnu un incident de sécurité ayant exposé de nombreuses données comme les noms, adresses e-mail, historiques de discussion et détails de paiement. Pour mener la prétendue cyberattaque du 8 novembre, Anonymous Sudan aurait reçu le soutien de Skynet. Ce qui est certain, c'est que ce groupe a déjà fait de nombreuses victimes, et pas des moindres : Microsoft, X (ex-Twitter), OnlyFans, Flickr, Tumblr, et d'autres mastodontes des nouvelles technologies dont nos confrères de Numerama nous soufflent le nom, comme Deezer.