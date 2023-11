GPT-4 Turbo, API, assistants GPT : ce qu'il faut retenir du DevDay d'OpenAI

Entre un GPT-5 attendu au tournant, une concurrence de plus en plus rude et une implication de plus en plus forte des institutions dans le développement des IA, OpenAI évolue dans un contexte complexe. C'est pourquoi Sam Altman n'a pas manqué de rappeler l'engagement éthique et la philosophie d'OpenAI, dont le déploiement progressif est la pierre angulaire. C'est pour cela que les GPTs, le Store et GPT-4 Turbo ne sont pas accessibles de suite aux abonnés ChatGPT Plus et Entreprise. Le PDG d'OpenAI a en effet annoncé que ces nouvelles fonctionnalités seraient déployées sur les semaines qui arrivent. Rien d'inhabituel sommes toute puisque c'est de cette manière que l'entreprise procède depuis un an maintenant lorsqu'il s'agit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son chatbot.

Un doute persiste encore quant-à la parité de la France et du reste de l'Europe sur le reste du monde. L'Union Européenne dispose d'un régime assez strict de protection de données, ce qui a tendance à retarder l'arrivée de plusieurs projets de ce type (un exemple notable étant Microsoft Copilot). Encore récemment, la reconnaissance d'image (GPT-4 Vision) avait mis plus d'un mois à arriver sur le vieux continent par rapport au reste du monde.