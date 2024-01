Un an de ChatGPT : d'une simple preview à la coqueluche de la tech californienne

L'API de ChatGPT a offert une passerelle pour l'intégration de ses capacités de traitement du langage naturel dans diverses applications et services. Cela donnera d'ailleurs l'opportunité à de nombreux entrepreneurs en herbe de créer des services et apps boostés à l'IA avec plus ou moins de succès.

Un impact sectoriel élargi

Ces évolutions ont élargi l'impact de ChatGPT dans divers secteurs. Les entreprises ont commencé à l'utiliser pour automatiser les réponses aux clients, générer des contenus créatifs et optimiser les processus internes. Les professeurs et les chercheurs ont trouvé en ChatGPT un outil précieux pour l'enseignement et la recherche, tandis que les créateurs de contenu ont exploité sa capacité à générer des idées et des écrits originaux.

En somme, GPT Plus, les plugins, l'API et GPT-4 ont marqué une étape importante dans la démocratisation et l'expansion de l'intelligence artificielle générative, rendant ChatGPT non seulement plus puissant et polyvalent, mais aussi plus intégré dans notre quotidien numérique et professionnel.