OpenAI lance une nouvelle offre ChatGPT réservée aux entreprises

ChatGPT Entreprise garantit à ses clients que les données qu'elles partageront dans le chatbot ne seront pas traitées et utilisées pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Ces dernières seront automatiquement chiffrées avec les protocoles AES-256 et TLS 1.2+, et en conformité au regard de la norme SOC 2. Une console d'administration est également accessible aux responsables techniques des entreprises, avec des informations de vérification de domaine, de SSO et la gestion des utilisateurs autorisés à utiliser ChatGPT.

Des modèles de chat sont aussi inclus pour permettre aux développeurs de chaque entreprise de les déployer dans les espaces de travail. Des crédits d'accès aux API d'OpenAI sont par ailleurs proposés pour créer des modèles de chatbot personnalisés.

ChatGPT Entreprise sera également plus rapide. Il repose sur le modèle de langage GPT-4 et offre des temps de réponse deux fois plus rapides que la version grand public disponible depuis plusieurs mois ainsi que la possibilité d'analyser des requêtes quatre fois plus importantes. OpenAI intègre aussi un plugin appelé Code Interpreter, qui permet d'analyser du code, des données financières ou marketing en quelques secondes seulement.

OpenAI n'a pas communiqué d'offres ou de tarifs fixes pour ChatGPT Entreprise. Les prix seront adaptés à chaque entreprise selon ses besoins, sa taille et l'étendue de ses projets.