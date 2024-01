ChatGPT part à l’assaut des start-up et des PME avec son nouvel abonnement Team

En créant des offres spécifiquement dédiées aux entreprises, la société espère donc capitaliser sur un gigantesque marché potentiel, mais aussi proposer des services plus adaptés à ces usages précis. Ainsi, l'abonnement à ChatGPT Team permet d'avoir accès à GPT 4, avec une limite de messages plus élevée que pour l'abonnement GPT Plus, mais aussi pour Dall-E 3, Browsing, ou encore Advanced Data Analysis. Un abonnement à cette formule offre également une console d'administration pour en gérer l'utilisation, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, et, probablement le plus important, la garantie que les échanges ne seront pas utilisés pour entraîner les modèles, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les abonnements plus classiques. Enfin, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition : GPTs, qui est un outil permettant de créer et modifier soi-même son propre chatbot.