Au tour de Teams d'intégrer des fonctionnalités de ChatGPT dans sa version payante

Microsoft Teams Premium est disponible pour 7 dollars par mois et par utilisateur, un prix qui atteindra 10 dollars mensuels à partir du 30 juin. « Aujourd'hui, plus que jamais, les organisations ont besoin de solutions pour s'adapter au changement, améliorer la productivité et réduire les coûts. Heureusement, les outils modernes alimentés par l'IA promettent de stimuler la productivité des individus, des équipes et des organisations, et de changer fondamentalement notre façon de travailler », écrit Microsoft dans un billet de blog.