Vous avez loupé une réunion Microsoft Teams ? Pas de souci, GPT se charge du débrief

Microsoft mise aussi sur une représentation visuelle du temps de parole par intervenant, permettant là aussi de faciliter l'accès aux parties les plus importantes d'une réunion. Comme le précise Windows Central, ces marqueurs indiquent quand les personnes ont pris la parole, et ils sont organisés en fonction des personnes avec lesquelles l'utilisateur travaille le plus fréquemment… ce qui pourrait s'avérer très pratique. Attention par contre que les chapitres promis par Microsoft ne soient pas encore pris en charge. Attendus par la suite, ces derniers seront là pour diviser le compte rendu automatique des meetings en sections et/ou par sujets abordés.

Notons enfin que la version normale de Microsoft Teams, bien que moins riche en fonctionnalités, dispose elle aussi d'une fonction de récapitulation des réunions. L'onglet « Détails » d'une réunion y fournit notamment des liens vers la transcription de la réunion, son enregistrement et toutes les notes prises manuellement durant cette dernière.