Microsoft Teams réinvente le travail d'équipe en visio, avec le monde "Together"

Dans son dernier rapport sur l'impact du travail à distance, Microsoft confirme bien l'effet porteur du télétravail sur les derniers mois, avec une plus grande solidarité et empathie entre les collaborateurs, et surtout une perception bien plus positive de la méthode notamment chez les DRH. Mais le télétravail, c'est aussi plus de sollicitations (ironie du sort) et un lien social en souffrance. Voilà pourquoi la firme américaine a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Microsoft Teams. Au menu : productivité, bien-être à distance et des interactions plus réalistes et naturelles.