Microsoft Teams à destination des particuliers est disponible sur Android

Comme l'indique Android Police, Microsoft a en effet jugé bon d'ajouter quelques fonctionnalités en plus, pour mieux coller à son public cible. Contrairement à la version classique de Teams, il sera par exemple possible de partager sa localisation avec des amis, ou encore de stocker des informations confidentielles comme des codes Wi-Fi ou des identifiants, grâce à un chiffrement de bout en bout et un système d'authentification à deux facteurs.

Pour avoir accès à cette version de Teams sur Android, il suffit de télécharger l'application sur Google Play et de s'identifier avec un compte Microsoft. Si vous utilisez déjà l'application pour votre activité professionnelle, vous pourrez changer de version en cliquant sur le menu accordéon (en haut à gauche) pour ajouter un compte personnel. Le passage d'un espace à l'autre se fait alors en deux clics.