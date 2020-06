Microsoft Teams et Skype vont enfin pouvoir communiquer directement

Les utilisateurs Skype pourront directement discuter avec leurs correspondants Microsoft Teams et inversement, et faciliter les échanges entre les deux messageries.

Cette nouvelle version intègre une interopérabilité entre les deux messageries. En effet Skype est encore très populaire avec au total 200 millions d'utilisateurs actifs et Microsoft souhaite désormais créer des passerelles entre les deux logiciels pour aider les entreprises à gagner en souplesse et en productivité.

Il est désormais possible pour les utilisateurs Skype de retrouver dans leurs carnets d'adresses leurs contacts Teams et de démarrer un appel audio ou vidéo avec eux, et inversement. Pour retrouver un contact il faudra taper l'adresse e-mail associée dans le champ de recherche des deux applications.

La fonctionnalité est déployée à la fois dans les applications Skype de bureau mais également dans la version web ainsi que dans les logiciels iOS et Android.