Teams dans Office et Microsoft 365 : l'Union européenne dit non à la vente liée !

On le sait, la Commission européenne est particulièrement attentive aux questions de concurrence ou d'abus de positions dominantes. Les amendes infligées aux grandes entreprises sont régulières, et Microsoft pourrait bien devoir ouvrir son large portefeuille si rien n'est fait. Selon The Verge et le site officiel de la Commission, l'Union européenne s'inquiète de la situation concernant la vente conjointe de Teams et de Microsoft 365. Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission, a ainsi déclaré :

« Nous sommes inquiets du fait que Microsoft semble donner un avantage indu à son propre produit de communication, Teams, par rapport à ses concurrents, en le liant à ses logiciels de productivité populaires. Si c'était confirmé, la conduite de Microsoft serait illégale en vertu de nos lois sur la concurrence. »

Si Microsoft enquête sur cette situation, ce n'est pas un hasard. C'est en effet Salesforce qui a déposé plainte, entreprise derrière laquelle on retrouve Slack, un autre logiciel proposant un environnement de travail partagé et collaboratif. Ce dernier dominait très largement le marché jusqu'en 2018, date à laquelle la concurrence a explosé durant la pandémie. Les parts de marchés de Slack seraient aujourd'hui 10 fois inférieures à celles de Teams.