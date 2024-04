Microsoft sépare Teams de la suite Office pour éviter l'abus de position dominante

C'est Salesforce qui a dégainé le premier, en déposant une plainte à partir de 2020 auprès de l'UE. Après avoir lâché du lest en Europe, Microsoft a cette fois séparé les produits à l'international. Un porte-parole de l'entreprise a ainsi déclaré : « Pour plus de clarté auprès de nos clients, nous étendons les mesures que nous avons prises l'année dernière pour séparer M365 et 0365 en Europe et en Suisse à l'échelle mondiale. »