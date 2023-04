Pourquoi Microsoft va retirer Teams de sa suite Office ?

Si, à l'heure actuelle, aucun accord n'a été signé, plusieurs sources convergent vers la possibilité pour les entreprises de s'abonner à Microsoft 365 sans que Teams y soit installé. Voici ce qu'a déclaré Microsoft auprès du Financial Times, dont les propos nous sont ici rapportés par le site Engadget : « Nous sommes conscients de nos responsabilités dans l'UE en tant que grande entreprise technologique. Nous continuons de coopérer avec la Commission dans son enquête et sommes ouverts à des solutions pragmatiques qui répondent à ses préoccupations et servent bien les clients. »