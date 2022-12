L'UE sonde les rivaux de Microsoft et Activision : le rachat toujours plus menacé ?

Sony s'étant montré particulièrement inquiet sur l'avenir de la licence Call of Duty, le document de la Commission sollicite également des retours sur cet aspect. Elle veut savoir quelle franchise de jeux vidéo est considérée comme la plus importante pour un distributeur de jeux sur console, et s'il existe des alternatives à Call of Duty.

Le questionnaire revient aussi sur le sujet du Cloud gaming, et interroge quant à l'impact sur la concurrence d'une potentielle disponibilité des titres Activision-Blizzard sur un service de streaming via le Cloud, le Xbox Game Pass Ultimate pour ne pas le nommer. Les éditeurs de systèmes d'exploitation pour PC ont quant à eux été invités à préciser si Microsoft avait la capacité technique d'empêcher les jeux d'Activision-Blizzard d'être compatibles avec d'autres OS que Windows.

Les sondés ont environ jusqu'à Noël pour retourner le questionnaire complété, qui devrait constituer un élément important dans la décision finale de la Commission.