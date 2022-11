Pourquoi Microsoft se retrouve à nouveau sous le coup d'une enquête européenne antitrust

Le principal concurrent de Teams, en l'occurrence, c'est Slack. L'application de messagerie, propriété du groupe Salesforce, s'est ainsi plainte l'an dernier auprès de la Commission européenne de l'inclusion de son rival dans la suite Office 365. Avec près de 345 millions d'utilisateurs en licence payante dans le monde, l'ensemble bureautique de Microsoft offrirait un avantage indu à Teams.



Slack a ainsi demandé à l'organe exécutif européen de se pencher sur le dossier et d'obliger le groupe américain à séparer Teams d'Office 365, de manière à ce que l'application soit commercialisée en tant que produit unique. La Commission avait alors envoyé en octobre 2021 un ensemble de questionnaires à Microsoft, auxquels se sont ajoutés de nouveaux formulaires expédiés le mois dernier. D'après Reuters, cela annoncerait l'imminence d'une enquête officielle.



« La Commission examine l'interopérabilité [de Microsoft] et sa façon de regrouper, mais plus en détail cette fois. Elle est à la recherche d'informations qui lui permettraient de définir des remèdes », a expliqué une source de Reuters. Un second témoin confirme de son côté que l'institution « prépare le terrain pour une enquête ».