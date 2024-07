Sur le marché du cloud, Google pointe la position abusive de Microsoft

AWS, Microsoft et Google Cloud se disputent le marché hautement concurrentiel du cloud computing. Si la firme de Mountain View demeure loin derrière ses deux rivales, elle profite de l'essor de l'IA pour gagner des parts de marché et ne cache plus ses ambitions, comme en témoigne son possible rachat de Wiz, spécialiste de la cybersécurité. Il s'agirait de la plus grosse acquisition de son histoire.