smover

Google a mal et tardivement démarré dans le Cloud alors que Microsoft a non seulement été largement meilleur mais bien plus rapide. Meilleure stratégie et meilleure exécution.

Pour les clients la concurrence est féroce, les acteurs nombreux et le premier reste Amazon avec AWS, mais il y en a plein d’autres comme IBM, les chinois etc. La

Autrement dit Google (qui use et abuse de sa position dominante régulièrement, avec son moteur de recherche, Chrome, YouTube, Maps…) tente de freiner un concurrent par les tribunaux parce qu’ils n’arrivent pas à les rattraper sur le terrain. C’est l’hôpital qui se fou de la charité…