Oui, Microsoft est de nouveau au centre d'une enquête de l'UE pour pratiques anticoncurrentielles

Microsoft vs Bruxelles, c'est un nouveau combat qui commence. La Commission européenne vient en effet d'annoncer le lancement d'une nouvelle enquête pour savoir si la firme américaine a violé les régulations antitrust appliquées sur le vieux continent dans le cas de Teams, son application de communication collaborative. Cette dernière est intégrée à la suite Microsoft 365, ce quoi pourrait constituer un abus de position dominante.

« La Commission craint que Microsoft n'accorde à Teams un avantage en matière de distribution en ne donnant pas aux clients le choix d'inclure ou non l'accès à ce produit lorsqu'ils s'abonnent à ses suites de productivité et qu'elle ait limité l'interopérabilité entre ses suites de productivité et les offres concurrentes », est-il expliqué dans un communiqué.