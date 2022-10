Microsoft Office devient Microsoft 365 : quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Si nous en croyons Microsoft, cette révolution n'aura pas d'effets trop importants sur les utilisateurs. En effet, les modifications seront avant tout esthétiques. Une nouvelle icône, un nouveau design et quelques fonctionnalités additionnelles seront ainsi de la partie. L'application Microsoft 365 comprend notamment des modèles et types de création de contenu inédits, de nouveaux modules pour les applications, un badge de bienvenue, des balises personnalisées, une rubrique « Mon contenu » et un flux de travail très complet.